В Зиепниеккалнсе пьяный гость порезал шеи бывшей гражданской жене и ее мужу

Вечером 12 апреля Госполиция получила информацию о том, что в одной из квартир рижского микрорайона Зиепниеккалнс ножевые ранения получили двое лиц. На место происшествия прибыли сотрудники земгальского участка Госполиции Рижского региона, а также медики Службы неотложной медицинской помощи, которые доставили пострадавших в больницу.

Как сообщает полиция, в тот вечер к пострадавшей женщине и ее супругу пришел ее бывший гражданский муж. Троица совместно употребляла алкоголь. Хозяин квартиры разозлился, что гость находится у него дома слишком долго и указал на это. Данное высказывание очень разозлило второго мужчину, который взял нож и нанес поверхностный порез бывшей гражданской жене в области шеи. После этого, он ударил ножом в шею и ее супруга.

Пострадавшие сообщили о произошедшем в полицию. Стражи порядка задержали на месте происшествия подозреваемого - мужчину 1978 года рождения, который ранее уже был многократно судим за карманные кражи.

По факту попытки убийства двух лиц начат уголовный процесс.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде ареста.