В Риге за неуплату налогов в размере 36 050 евро дали пять месяцев тюрьмы

Суд первой инстанции за уклонение от уплаты налогов в размере 36 050 евро наказал лицо 100 часами принудительных работ, запретом на предпринимательскую деятельность два года, а также потребовал возместить ущерб, нанесенный государству.

По поводу части данного решения прокурор подал протест, а представитель обвиняемого подал жалобу.

В свою очередь Рижский окружной суд в начале апреля отменил часть решения суда Видземского предместья Риги о наказании, заменив принудительные работы реальным лишением свободы на пять месяцев без конфискации имущества и с запретом на предпринимательскую деятельность на два года.

Остальное решение суда первой инстанции осталось неизменным.