В Риге автомобиль снес остановку общественного транспорта, на которой были люди

Как отмечают свидетели, только по счастливой случайности не пострадали люди, которые находились на остановке и вовремя заметили летящий на них автомобиль.

FOTO: Facebook

«Я как раз стояла на этой остановке! Я услышала визг тормозов и удар, смотрю, машина едет прямо на меня, я отбежала, повернулась, смотрю - водителя нет. Очевидцы тоже в шоке, что машина без водителя, вытащили ключи, осмотрели салон - никого. У девушки водителя тоже шок, она так быстро выскочила из авто, что никто не заметил. Авария на перекрестке, кто виноват не знаю и подробностей тоже. Муж как раз меня с этой остановки через минуту забрал. Меня поздравили со вторым днём рождения и сказали больше к этой остановке не подходить», - рассказала о случившемся свидетельница.

Как рассказывают местные жители, это далеко не первый случай, когда машины на этом участке вылетают с проезжей части.