Ее искали полиция, спасатели и собаки: В Вакарбулли пропала 8-летняя девочка

Совсем недавно на пляже в Вакарбулли некая женщина пережила момент, который заставит содрогнуться любую мать. Среди бела дня бесследно пропала ее восьмилетняя дочка.

Как только полиция узнала о ЧП, стражи порядка поспешили на пляж, где их ждала расстроенная мама девочки.

Как давно это произошло?

Ну, сколько прошло времени?

Минут 10, может 15.

Она ушла в ту сторону, в туалет. Мальчик вернулся, а она - нет.

Что нам делать? Куда нам идти?

Пока что оставайтесь здесь. Сейчас приедет Государственная полиция и кинологи. Нужна будет какая-нибудь вещь девочки...

Пока сотрудники полиции самоуправления прочесывали ближайшую местность - пляж и лес, к поискам присоединились Госполиция и спасатели. На помощь также пришли кинологи с собаками.

После долгих поисков мама заметила свою дочку на детской площадке. Оказалось, что проходящая мимо женщина заметила одинокого ребенка, успокоила девочку и отвела на детскую площадку. В этом случае нужно было обязательно сообщить о потерявшемся ребенке в полицию (110) или спасателям (112).