Ее искали полиция, спасатели и собаки: В Вакарбулли пропала 8-летняя девочка

Совсем недавно на пляже в Вакарбулли некая женщина пережила момент, который заставит содрогнуться любую мать. Среди бела дня бесследно пропала ее восьмилетняя дочка.
Как только полиция узнала о ЧП, стражи порядка поспешили на пляж, где их ждала расстроенная мама девочки.
Как давно это произошло?
Ну, сколько прошло времени?
Минут 10, может 15.
Она ушла в ту сторону, в туалет. Мальчик вернулся, а она - нет.
Что нам делать? Куда нам идти?
Пока что оставайтесь здесь. Сейчас приедет Государственная полиция и кинологи. Нужна будет какая-нибудь вещь девочки...
Пока сотрудники полиции самоуправления прочесывали ближайшую местность - пляж и лес, к поискам присоединились Госполиция и спасатели. На помощь также пришли кинологи с собаками.
После долгих поисков мама заметила свою дочку на детской площадке. Оказалось, что проходящая мимо женщина заметила одинокого ребенка, успокоила девочку и отвела на детскую площадку. В этом случае нужно было обязательно сообщить о потерявшемся ребенке в полицию (110) или спасателям (112).