Зиепниеккалнс: молодые люди украли пиво и напали на хозяина магазина

Вечером 13 апреля сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о шести юношах в Зиепниеккалнсе, которые зашли в один из магазинов и украли семь банок пива. Хозяин торгового места заметил действия молодежи и попытался остановить их, но парни нанесли ему удар в нос. На место отправился ближайший экипаж РМП.

Сотрудники полиции, прибыв на место, встретили очевидца события, который вызвал полицию и попытался защитить хозяина магазина. Мужчина сказал, что молодые люди отправились на остановку и сели в 25-й автобус по направлению в центр. В то же время на место вызвали и Государственную полицию.

При осмотре ближайших окрестностей был замечен автобус, в котором обнаружили подходящих под описание молодых людей. Проверка данных показала, что двое из них являются несовершеннолетними. Нарушители вели себя нагло и вызывающе.

Молодых людей задержали и передали Госполиции для дальнейших процессуальных действий.