Пьяный за рулем: взятка в 500 евро не сработала, а только все усугубила

Сотрудники Госполиции 16 апреля получили информацию сразу от нескольких неравнодушных водителей о том, что в Карсавской волости некий автомобиль передвигается, грубо нарушая правила дорожного движения — виляет из полосы в полосу, заезжает на соседнюю и угрожает другим участникам движения.

Реагируя на полученные сведения, сотрудники полиции задержали подозрительный автомобиль марки DAF для необходимой проверки.

Проверяя документы, полицейские обратили внимание на запах алкоголя, исходивший от водителя. Мужчине сделали тест и оказалось, что он в алкогольном опьянении с 2 промилле.

Чтобы избежать административного наказания, водитель 1971-го года рождения предлагал взятку сотрудникам полиции в размере 500 евро.

На данный момент против мужчины оформлен протокол за административное нарушение - вождение в нетрезвом виде. По закону за вождение в алкогольном опьянении, превышающем 1,5 промилле, водителю применяется арест от 10 до 15 суток, налагается штраф в размере от 1200 до 1400 евро и лишение прав на 4 года.

Теперь мужчине грозит и уголовная ответственность за то, что он предлагал взятку должностным лицам. За такое нарушение закон предусматривает лишение свободы до 5 лет, кратковременное лишение свободы, денежный штраф или принудительные работы.

Против мужчины начат уголовный процесс.