О насилии в семье в полицию не заявляют 56% потерпевших, свидетельствует опрос, проведенный по заказу Госполиции.

44% опрошенных, которые сталкивались с этой проблемой, заявили, что обращались в полицию.

Люди часто считают, что полиция не может помочь, а также не заявляют о насилии, потому что хотят скрыть этот факт. Также потерпевшие отмечали, что не доверяют полиции и им страшно к ней обращаться.

По словам начальника управления превенции Госполиции Андиса Ринкевича, он ожидал от опроса худших результатов. «Преступления против здоровья человека очень латенты. Чем тяжелее преступление, тем реже о нем заявляют. Такова ситуация и в других странах мира», - сказал он.

16% участников опроса заявили, что были жертвами различных преступлений - это примерно 346 тыс. человек.

40% людей, ставших жертвами преступлений, не обращались за помощью в правоохранительные органы. Две самые частые причины, почему они этого не делали - незначительность преступления и уверенность в том, что полиция не поможет.

Также люди не обращаются в полицию потому, что не хотят тратить время или намерены разрешить ситуацию собственными силами. Реже люди обращаются в полицию, когда преступление обращено против имущества, связано с угрозами, насилием в семье, в случаях карманных краж, мошенничества и хулиганства.

Заявления в полицию о преступлениях чаще подают женщины, люди в возрасте 45-54 лет, с высшим образованием, работающие в общественном секторе.

В опросе, проведенном центром SKDS, участвовали 3000 человек.