На Югле поймали пьяного сотрудника автосервиса без прав за рулем BMW клиента

Вечером в пятницу муниципальная полиция Риги на Югле задержала мужчину, который находился за рулем чужого автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

Так, в пятницу на ул. Юглас полицейских остановил водитель, который указал на автомашину марки «BMW» и сказал, что водитель, возможно, пьян.

Полицейские незамедлительно остановили указанный свидетелем автомобиль и констатировали, что у него нет номерного знака. Водитель рассказал стражам порядка, что пил пиво, но затем выяснилось, что он не только сел за руль пьяным, но и у него нет водительских прав. Более того, транспортное средство ему не принадлежит - водитель оказался сотрудником автосервиса, который вечером в пятницу решил прокатиться на «BMW» клиента.

На место происшествия были вызваны сотрудники Дорожной полиции, однако водитель стал вести себя агрессивно и отказался сотрудничать, а также не согласился на проверку уровня алкоголя в организме.

После прибытия сотрудников Госполиции 35-летний мужчина был задержан и доставлен в Рижский центр психиатрии и наркологии, где медики установили уровень алкоголя в крови клинически. В свою очередь автомобиль на эвакуаторе доставили на полицейскую стоянку.

За езду без прав и отказ от проверки алкоголя грозит уголовная ответственность с максимальным наказанием до одного года в тюрьме с лишением водительских прав на срок до пяти лет.