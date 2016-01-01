Легкие деньги: жители Латвии рискуют семьями и свободой ради 500 евро

Портал TVNET продолжает начатую тему о зависимых людях и преступлениях, совершенных под влиянием веществ, и публикует вторую часть интервью с начальником второго отдела управления по борьбе с организованной преступностью Сандисом Радзиньшем. Радзиньш отвечает на вопросы о том, как наркотики в Латвии доходят до конечного потребителя, а также рассказывает о том, что быть наркокурьером очень опасно.

Можете рассказать, как наркотические вещества попадают в Латвию, а позднее к конечному потребителю - к примеру, в Пурвциемсе?

Пути могут быть очень разными. К примеру, лицо х ввозит амфетамин из страны, где его изготавливают, к примеру, килограмм. Наркотик разбавляется, так как необходим заработок (можно разбавить даже наполовину). После этого через преступные сети вещество распространяется дальше другим дилерам, которые приобретают уже меньший объем.

Со снижением объема, который приобретает лицо, желающее незаконно заработать, увеличивается и цена за грамм. Если ранее упомянутое лицо х приобрело наркотическое вещество по 4 евро за грамм, то дальше оно уже может продать его по 6-8 евро за грамм.

Сандис Радзиньш FOTO: Edijs Pālens/LETA

В то же время дилеры, которые приобретают меньшие объемы, тоже хотят заработать, поэтому смешивают полученное количество с различными добавками, поэтому к конечному потребителю попадает уже относительно «нечистое» наркотическое вещество.

К примеру, если изначально чистота от 80% до 90%, то на улице продается вещество, в котором амфетамина может быть всего 15%, 20%. Это среднее, бывает и чище.

Каким образом чаще всего попадают в Латвию наркотические вещества?

Пути самые разные - автодорога, курьеры - проглатывают или прячут в вещах (сумках и других местах), могут и по почте, пряча в посылках, а также используя водные пути, к примеру, прикрепляя к кораблям свертки и упаковки при помощи магнитов.

У фантазии нет границ, к примеру, в контейнерах делают тайники, как и для табачных изделий. Кроме того, иногда по почте пересылают вещество, которое простым процессом можно разделить, и тогда остается наркотик и то, с чем оно было смешано.

Из каких стран чаще всего в Латвию ввозят наркотические вещества?

В принципе, есть несколько путей. К примеру, группы амфетаминов, марихуану везут из Бельгии, Голландии, Польши. В редких случаях может быть и Россия.

В свою очередь гашиш, который в Латвии не популярен и обычно ввозится только транзитом, обычно идет из Марокко через Испанию, по Европе в легковых автомобилях, грузовиках, по морю.

Часто ли жители Латвии выбирают «легкий заработок», став наркокурьерами?

В прошлом году таких было 43 человека. Это те, кого поймали с наркотическими веществами. Цифра, по сравнению с 2016 годом, немного выросла. К сожалению, нужно сказать, что курьеры задержаны во многих странах мира - Япония, страны ЕС, Австралия, другие государства.

Тенденция не меняется, хотя об этом много говорили. Людям, возможно, кажется, что они смогут это сделать. Конечно, есть и те, кто делает (перевозит наркотически вещества и не попадается), но не поймают один раз, второй раз, а потом он «попадется».

Им не платят так много, чтобы после одной поездки могли все бросить и начать жить без этого «бизнеса».

Все правозащитные учреждения проводят своего вида профилирования, исследуют психологические характеристики курьеров. Кроме того, на такие континенты как Африка и Южная Америка обращают особое внимание.

Самое страшное, если курьера задерживают в стране, не являющейся членом ЕС, ему кажется, что отношение к нему будет таким же, как и в Евросоюзе. Это не так, люди не хотят это понимать, а тюремные сроки в таких странах очень разные.

Есть страны, где за такую преступную деятельность (перевозку наркотиков) можно получить даже пожизненное заключение.

Чаще всего в этом вопросе удивляет, что на такие поездки «подписываются» люди, которым 40 лет, есть семья, здесь нельзя говорить о неинформированности, что такие поездки могут закончиться плачевно. Люди целенаправленно идут на этот шаг и надеются, в зависимости от маршрута, заработать от 500 до 3000 евро, и что их не поймают.

И даже если его не поймают - эти три тысячи евро в его жизни ничего не изменят, а в случае поимки курьер получит те же самые 8-10 лет в тюрьме, к примеру, в Японии, не говоря уже о Малайзии или Индонезии.

Кроме того, не стоит надеяться, что Латвия всесильна и всегда поможет - задержанный человек - преступник в конкретном государстве, и к нему соответственно будут относиться.

Есть и те, кто, попав в Южную Америку, пугается и передумывает, решает наркотики не везти. При этом у него может не быть ни средств, ни возможности вернуться обратно.

Это ужасно, что люди не задумываются, какие последствия могут быть у подобных действий.

Актуальна ли в Латвии проблема спайсов?

В принципе, нет. То, что мы чаще видим, еще осталось у кого-то в запасах из «старых времен».

Типичный потребитель наркотиков. Можете нарисовать его портрет?

Нет такого типично потребителя, но есть общие тенденции. Обобщая информацию, больше всего наркотиков употребляют лица в возрасте от 21 до 30 лет, а «топ»-возраст - с 31 до 40 лет.

Кроме того, среди потребителей наркотиков мужчин «в разы» больше, чем женщин.

Характеризуя потребителей, нужно оценивать, что конкретно он употребляет.

Обычно начинают с «легких» наркотиков для развлечения, и после того уже в зависимости от того, какой у кого порог, от которого образуется зависимость, требуются все больше дозы, все более сильные наркотики.

Мы сделали выводы, что людям часто кажется, что психотропные медикаменты безопасны - это же медикаменты, которыми лечат. При этом от таких медикаментов появляется зависимость, в какой-то момент становится мало, и люди начинают искать что-то другое.

Раз уж мы о психотропных медикаментах. Бывали ли случаи, что врачи действовали недобросовестно и выписывали лекарства лицам, которым они не необходимы?

Были таки врачи, в том числе и в этом году, где в Курземском регионе был задержан врач вместе с еще одним лицом. В этом вопросе нет разницы - таблетки дают или действующий рецепт, по которому их можно приобрести.

Однако случаи, когда ловят недобросовестных врачей, редки.