Опасный пожар в Межциемсе локализован

Представитель Пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце сообщила, что опасный пожар в многоэтажном жилом доме в Межциемсе, на улице Эйзенштейна, 71 локализован.

Огонь вспыхнул в четверг, около 16.00 часов в квартире, расположенной на последнем, девятом этаже здания.

По словам очевидцев, пожарные на место ЧП прибыли очень быстро, но огонь уже успел перекинуться на соседнюю квартиру.

По словам Палкавниеце пострадавших при пожаре нет, но были эвакуированы три человека. На месте ЧП работали 21 пожарный. Горели квартира, балкон и чердак.