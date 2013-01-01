Трагедия в Золитуде: Бывшего охранника принудительно доставят в суд

Пардаугавский суд Риги сегодня, 19 апреля, решил в принудительном порядке доставить в суд бывшего охранника обрушевшегося торгового центра «Максима» в Золитуде.



Следующее заседание суда по делу Золитуде назначено на 26 апреля, на него охранника и приведут. Ранее работник торгового центра не приходил на судебные заседания, которые длятся уже пять лет, по состоянию здоровья.

Как сообщалось ранее, суд рассматривает криминальное дело об обрушевшемся магазине 21 ноября 2013 года, под обломками которого погибли 54 человека и несколько десятков получили тяжелые травмы.

Строительные эксперты считают, что трагедия произошла из-за неправильного рассчета нагрузки крыши, которая обвалилась.

Прокуратура признала потерпевшими по делу 263 человека. Материалы дела обобщены в 80 томах, а общий размер заявленной компенсации составляет 155 млн евро. По делу проходят 144 свидетеля, привлечены десять экспертов. Обвинения предъявлены девяти лицам.

Пять человек привлечены к уголовной ответственности за нарушение правил строительства, повлекшее за собой тяжелые последствия. Это инженер-строитель Ивар Сергетс, строительный эксперт Андрис Гулбис, представитель строительного надзора Мартиньш Драудиньш, автор проекта супермаркета архитектор Андрис Калинка и руководитель строительных работ предприятия «Re&Re» Станислав Кумпиньш.