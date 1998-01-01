Необычная кража в Межциемсе: мужчине грозит тюремное наказание

За кражу пиццы у курьера в Риге задержан мужчина и ему за это преступление теоритически грозит тюремный срок, сообщает Государственная полиция.

Кража произошла в Межциемсе. Стражи порядка выяснили, что трое мужчин по телефону заказали пиццу. Доставив заказ по указанному адресу, курьер позвонил заказчикам, но они сообщили, что уже находятся по другому адресу и попросили доставить пиццу туда.

На новом адресе мужчину попросили курьера показать им заказ, утверждая, что в предыдущей раз блюдо было подгорелым. Курьер отказал в этой просьбе. Вдруг, один из заказчиков подошел к работнику пиццерии, брызнул ему в глаза из газового баллончика и украл сумку, где находились пицца и напитки. После чего мужчины покинули место события.

Полицейские участка Тейки выяснили личности похитителей и в среду задержали их недалеко от места проживания.

Двое мужчин, которые оказались в момент кражи с голодным другом, утверждают, что ничего не знали о намерениях приятеля.

Мужчина 1998 года рождения ранее не попадал в поле зрения полиции, он находится в изоляторе. За такое преступление ему грозит тюремное заключение до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф с конфискацией имущества.