Родители, похитившие в Энгурском крае ребенка, пока не задержаны

Родители, похитившие в Энгурской волости ребенка, в данный момент находятся в Германии и пока не задержаны, сообщил начальник Тукумского участка Госполиции Янек Бахс.

Полиция расследует происходящее и обещает по возможности скорее передать дело прокуратуре для начала криминального преследования. После передачи дела в прокуратуру будет возможно добиться европейского решения о задержании.

Бахс отказался прогнозировать, как скоро дело могут передать прокуратуре, поскольку это зависит от многих факторов, а также от того, придут ли родители в полицию. Латвийские стражи порядка работают с немецкими коллегами, подключено Министерство юстиции.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе из дошкольного учреждения Ķipari в Смарде Энгурской волости родители, у которых были отобраны права опеки, украли трехлетнюю дочку и увезли ее за границу. Родители пришли в садик 11 апреля.

Когда взрослые вошли в здание, они оттолкнули нянечку и физически воздействовали на воспитательницу. Родители самовольно забрали из садика свою дочку и позже вывезли ее за границу. В поисках ребенка участвовала Государственная полиция.

Украденного ребенка характеризовали как милого, хотя сначала с девочкой были проблемы. Она какое-то время жила в Германии, а в Латвии она жила в другой, приемной семье.

У биологических родителей малышки забрали права на ребенка. Известно, что в семье есть и другие дети.

В данный момент готовятся документы, чтобы девочку можно было вернуть в Латвию.