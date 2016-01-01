Количество совершенных несовершеннолетними правонарушений уменьшается

В 2016 году было зарегистрировано 907 преступных деяний, совершенных детьми и подростками, а в 2017 году их количество сократилось до 767.

В прошлом году в результате преступных деяний пострадали 532 ребенка, чуть меньше, чем в 2016 году. 30% этих случаев связаны с нарушениями нравственности и половой неприкосновенности.

Дети по-прежнему страдают по большей части в своей среде, например, дома, и лишь затем следуют случаи, произошедшие в общественных местах - на улице, в школе и др.