Полиция извинилась перед водителем за «151 км/час»

В марте в социальной сети Facebook возмущение пользователей вызвало видео, согласно которому видеорегистратор водителя показывал 93 км/час, в то время как полиция остановила его за скорость 151 км/час. Спустя некоторое время автоводитель обратился с жалобой в полицию.

Напомним, Айвар ехал по Лиепайскому шоссе на круиз-контроле со скоростью 100 км/час. Установленный в машине видеорегистратор показывал 93 км/час. Полиция его остановила за езду со скоростью 151 км/час. В результате у водителя забрали права и выписали денежный штраф.

Случай был неоднозначен, поскольку, как позже отмечал начальник Управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис, видеорегистратор был изготовлен в США, и если перевести мили в час, то 93 мили получались как раз те самые 151 км/час.

Водитель мог оспорить штраф, что позже и сделал. В результате сегодня полиция принесла официальные извинение, указав, что при изучении всех предоставленных доказательств выяснилось, что в тот день радар конкретной нетрафарированной машины полиции сломался и неправильно показывал скорость.

«В случае таких ситуаций решение принимается в пользу нарушителя, поэтому в конкретном случае было принято решение отменить штраф и прекратить административное делопроизводство. Приносим свои извинения за создавшуюся ситуацию и доставленные неудобства», - указали в Госполиции.

Там также отметили, что, к сожалению, нельзя исключать, что какое-то устройство не сломается. Конкретный радар был повторно проверен и верифицирован — устройство снова в строю. «Стоит отметить, что ошибка одного радара не является основанием, чтобы оспаривать качество работы других устройств Госполиции», - указали стражи порядка.