Полиция безопасности задержала Гапоненко

Полиция безопасности (ПБ) задержала главу незарегистрированного Конгресса неграждан Александра Гапоненко за возможные действия, направленные против Латвии, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Задержание Гапоненко подтвердила агентству ЛЕТА его адвокат Илма Янсоне, которая сейчас едет к клиенту, а сам он находится на допросе. Телефон Гапоненко выключен.

В ПБ, не называя имени задержанного, сообщили агентству ЛЕТА, что задержание произошло в рамках начатого 4 апреля уголовного процесса о действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя. За это полагается лишение свободы на срок до восьми лет.

В рамках уголовного процесса прошли также обыски, а более подробной информации ПБ в интересах расследования не предоставляет.

В феврале прошлого года суду передано дело, по которому Гапоненко обвиняется в разжигании национальной розни. Его рассмотрение назначено на 19 июля.

На этой неделе глава антикоррупционной комиссии Сейма Айнар Латковскис просил ПБ дать оценку публикациям Гапоненко в фейсбуке о том, что в мае при помощи американцев в Риге будет проведена этническая чистка. Замаскированные под русскоязычных американские военнослужащие якобы инициируют беспорядки, которые будут отражены в СМИ как беспорядки, инициированные Россией, а затем ПБ проведет аресты русскоязычных, что закончится созданием концентрационого лагеря на территории стадиона «Сконто».

По информации агентства ЛЕТА, сегодняшнее задержание Гапоненко не связано с этой публикацией в фейсбуке.