Ильгюциемс: пьяный мужчина ползал вокруг школы. Оказалось, он в розыске

19 апреля, около 13:00, сотрудница Рижской муниципальной полиции, во время патрулирования у одного из учебных заведений в Ильгюциемсе, заметила, что у школьного забора стоит мужчина, явно нетрезвый. Он еле стоял на ногах, держался за забор. На место выехал ближайший экипаж.

Сотрудники автопатруля прибыв по адресу, нашли нетрезвого мужчину. Во время разговора мужчина рассказал, что шел домой, но у школы понял, ч то не может дальше идти. Во время проверки данных выяснилось, что мужчина объявлен в розыск.

Мужчину доставили в прокуратуру, где полицейские из соображений безопасности решили задержаться – мужчина вел себя вызывающе, поэтому на место вызвали и Госполицию для дальнейших процессуальных действий.

В момент, когда приехали сотрудники Госполиции, агрессивный мужчина резко встал на ноги и ударил ногой в живот одного из муниципальных полицейских. По отношению к нему применили физическую силу и заковали в наручники.

По факту произошедшего, Госполиция завела дело о нападении на полицейского.