Тяжелая авария в Московском форштадте

В Риге, в Московском форштадте перевернулась грузовая машина. Из-за аварии на 45 минут было заблокировано движение на улице Даугавпилс, сообщили в Государственной полиции.

ДТП произошло после обеда на улице Даугавпилс. Грузовик столкнулся с автомобилем Chevrolet. Пострадал водитель легкового автомобиля.

Как рассказала агентству LETA представитель «Ригас сатиксме» Байба Барташевича, из-за аварии в 15.30 было полностью остановлено движение 15 троллейбуса и 18 автобуса.

FOTO: Facebook/Alīna Dmitrijeva

В 16.15 движение было восстановлено, но надо учитывать, что опоздание общественного транспорта составляет до 47 минут.

Очевидцы публикуют в сетях фотографии с места ЧП.

FOTO: Facebook/Alīna Dmitrijeva

Троллейбусы не могут объехать место аварии, пробка собирается. Пассажиры выходят из 15 троллейбуса, чтобы не тратить время.