На таможне изъяли 8,35 млн контрабандных сигарет, спрятанных в двух грузовых автомашинах

В результате оперативных мероприятий Госпогранохрана в сотрудничестве с управлением внутренней безопасности и управлением налогово-таможенной полиции Службы госдоходов задержали две грузовые автомашины, в задекларированных грузах которых были спрятаны 8,352 млн контрабандных сигарет.

Водители обеих машин, российские граждане, задержаны.

В ходе проверки в рамках расследования начатого уголовного процесса в Силмалской волости в одном заброшенном ангаре был задержан причастный к контрабанде сигарет гражданин Латвии и изъято еще 1,289 млн сигарет с белорусскими акцизными марками и без маркировки.

9 апреля на Тереховском пункте погранконтроля был задержан гражданин России и изъято почти 60 тыс. контрабандных сигарет. В тот же день с Даугавы был снят плот с 40 тыс. сигарет. Более 35 тыс. контрабандных сигарет было изъято также 16 апреля.