В Индии найдено тело пропавшей латвийки Лиги Скромане

Латвийка Лига Скромане пропала в Индии в марте, ее тело было найдено на днях, сообщает портал Indiatoday.in.

Тело женщины без головы было найдено на берегу реки Кералы. О страшной находке полиции сообщил юноша, который отравился на рыбалку.

По словам комиссара городской полиции П.Пракш, тело было изуродована, рядом лежала голова.

Первоначальная экспертиза показала, что девушка умерла примерно месяц назад. Будет проведена экспертиза ДНК.

Министерство иностранных дел подтвердило агентству ЛЕТА, что в Индии действительно найдены останки Скромане. Сестра погибшей опознала тело женщины. Проводится судебно-медицинская экспертиза для точной идентификации личности. Она находится в компетенции ответственных учреждений Индии.

Латвийское посольство связалось с сестрой Лиги Скромане, чтобы обеспечить ей необходимую поддержку в общении с индийскими властями. Посольство позаботится о том, чтобы почетный консул Латвии в Индии лично связался с полицейским управлением штата Керала.

Лига прибыла на юг Индии, в штат Керала, чтобы пройти лечение по традиционным методам аюрведы.

Ранее сообщалось, что Лига страдает от тяжелой депрессии и она покинула центр аюрведы в поселке Потхенкоде. Один из местных водителей рассказал, что отвез женщину на близлежащий курорт, но и там Лигу найти не удалось.

Обе сестры прибыли в Индию, чтобы лечиться по методам аюрведы и занимались йогой. В среду утром Илзе посетила занятие по йоге, а Лига отправилась купить продукты, и больше с тех пор ее никто не видел. По словам сестры, очень подозрительно, что Лига не взяла ни документов, ни денег, ни телефон.