В Лиепае мужчина из-за ревности избил подругу до комы

«Извиняюсь, что так получилось», – на заседании Курземского районного суда в Лиепае сказал Анатолий Марфичев, который обвиняется в преднамеренном нанесении тяжких телесных повреждений бывшей подруге. В конце ноября прошлого года он так сильно избил женщину, что она несколько дней в больнице провела в коме.

Согласно обвинению, А.Марфичев 28 ноября прошлого года в квартире социального дома на ул.Флотес в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта ударил свою подругу Елену кулаком по лицу и, когда женщина упала, продолжал избивать ее руками и ногами.

Сотрясение мозга, травмированная печень, отбитые почки, перелом нескольких ребер, – в беседе с корреспондентом газеты перечислила пострадавшая женщина. Скорую помощь вызвал сосед. «Когда прибыла скорая, у меня остановилось сердце. Врачи думали, что я не выживу, в больнице провела три недели», – рассказала Елена.

Она поведала, что с мужчиной, который жил в ночном приюте, общалась полгода. В тот день он пришел в гости и конфликт начался на ровном месте. «Он ревновал меня ко всем. Я не могла посмотреть ни на одного мужчину, в магазин могла ходить только вместе с ним. Даже кофе я не могла выпить у соседки – сразу же велел идти домой. Какая-то патологическая ревность или, может быть, он лишь притворялся ревнивым. В любом случае это ненормально», – рассказала она.

А.Марфичев и раньше нападал на Елену, душил.

Тогда Елена прекратила отношения с насильником, но через какое-то время оба все-таки помирились.

На суде мужчина свою вину признал полностью, отказывшись от услуг обеспеченного государством адвоката. Полиция охарактеризовала мужчину как тихого и спокойного человека, но совершенное им в прошлом году преступление заставляет думать о рецидиве. В 2007 году он был приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет – также за нанесение тяжких телесных повреждений, а в 2014 году А.Марфичев был приговорен к лишению свободы на полгода за нанесение легких телесных повреждений.

Курземский районный суд приговорил А.Марфичева к требуемому прокурором тюремному заключению сроком на 4 года с пробационным надзором на 2 года. В пользу государства суд взыскал с А.Марфичева 1330 евро, которые администрация юридической помощи выплатила Елене в качестве компенсации за ущерб.