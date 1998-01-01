Ночная операция на Вентас Румба: задержаны двое парней с 1 297 миноги; ущерб в 51 880 евро

Госполиция получила информацию, что на Вентас Румба в Кулдиге происходит отлов рыбы и выставлены сети.

Прибыв на место полиция констатировала, что факт подтвердился - в ночь на 22 апреля около часа ночи удалось задержать рыбаков 1991 и 1998 годов рождения. Было изъято и самодельное устройство для ловли миноги. Также был обнаружен тайник, в котором хранилась уже выловленная рыба - общая масса ее составила свыше 100 кг, общее число 1 297 штук.

Стоит отметить, что в период запрета на ловлю миноги штраф за каждую выловленную особь составляет 40 евро - таким образом ущерб для природной среды свыше 51 тыс. евро. Часть еще жизнеспособного улова был выпущен в реку.

С 1 февраля по 31 июля в Гауе, Венте, Салаце, Брасле, Ирбе, Сака, Светупе, Ужаве и в Лиелупе запрещен лов миноги. В Даугаве - с 1 мая по 31 июля. А в Венте в районе Вентас Румба 500 метров по течению вниз и 200 метров вверх улов запрещен круглый год.