В Даугавпилсе автомобиль врезался в автобус; пострадала беременная женщина

Сегодня, около полудня, в районе Грива произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус, следовавший по своему маршруту с пассажирами.

На перекрестке улиц Селияс и Амату Volkswagen черного цвета не уступил дорогу автобусу, в результате чего произошло столкновение. Как рассказали редакции очевидцы, в этом ДТП было двое пострадавших: беременная женщина и пассажирка преклонного возраста, у которой в результате столкновения повредилась коленка. Водители транспортных средств серьезных травм не получили.

На место происшествия приехали 2 бригады скорой помощи, которые госпитализировали пострадавших женщин. Движение общественного транспорта, со слов очевидцев, было быстро восстановлено - попавший в ДТП автобус заменил оперативно приехавший другой Solaris, который забрал пассажиров и доставил их до пункта назначения.