Вертолет НВС эвакуировал с парома Isabelle пассажира

В воскресенье, 22 апреля, медики на вертолете Национальных вооруженных сил пришли на помощь пассажиру парома Isabelle, которому внезапному стало плохо. Об этом агентству LETA сообщила представитель Неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

По словам Букши, пассажиру на пароме нужно было оказать помощь незамедлительно, поэтому специализированная реанимационная бригада приняла решение лететь на вертолете.

После того, как медики помогли пассажиру, больного госпитализировали для дальнейшего лечения в больницу Риги.