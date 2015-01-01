Под Кекавой изъято почти 15 млн сигарет и приспособленная для контрабанды газовая цистерна

Сотрудники управления налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (СГД), проведя 20 марта обыск в автомобильном боксе на территории одного из предприятий в Кекавском крае, обнаружили приспособленную для перевозки контрабандных товаров газовую цистерну и изъяли 14,838 млн сигарет разных марок, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

Обыск проводился в рамках расследования начатого 1 марта 2018 года уголовного процесса о контрабанде подлежащих растаможиванию товаров.

На территории этого предприятия находилась также грузовая автомашина, предназначенная для дальнейшей транспортировки контрабандных товаров. Во время обыска изъяты 1683 ящика сигарет, 474,889 тыс. пачек сигарет, газовая цистерна и грузовик.

На месте были задержаны шесть человек: граждане России 1984 и 1980 гг. рожд. и четыре жителя Латвии. Всем им присвоен статус подозреваемого и избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

В ходе расследования установлены еще трое подозреваемых в причастности к этому преступному деянию. В отношении них тоже избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.