Проиграл пари: Турист пытался прыгнуть в канализационную шахту

23 апреля около часа ночи сотрудники Рижского центра городского видеонаблюдения увидели странную компанию в Старой Риги. Один из парней обмотал вокруг шеи веревку, поднял крышку канализационной люк и попытался прыгнуть в шахту. На место ЧП выехал экипаж полиции.

Продолжая наблюдать за похождениями компании, сотрудники Рижского центра видеонаблюдения увидели, что мужчина опустил одну ногу в канализационную шахту, а потом встал и положил крышку на место. Через несколько минут юношей задержала полиция.

В ходе разговора выяснилось, что молодые люди - туристы из Нидерландов. Юноша с веревкой сообщил, что он проиграл пари и должен был опуститься в канализационную шахту, но друзья облегчили его учесть и разрешили опустить только одну ногу.

Полицейские осмотрели крышку люка и не обнаружили на нем никаких повреждений. После разъяснительной беседы туристы были отпущены.