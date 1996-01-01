Ночные заметки TVNET: как народ на прошлых выходных «кайф ловил»

С наступлением теплой погода все больше людей проводит ночи в Старой Риге. В ночь на воскресенье TVNET вместе с сотрудниками муниципальной полиции Риги во время патрулирования встретил бездомных, пьяных подростков, а также мужчину, который был настолько пьян, что решил выспаться прямо у торгового центра. Кроме того, у него больше не было телефона, да и найти обувь оказалось проблемой.

Незадолго до того, как мы присоединились к экипажу полиции, была получена информация о том, что в подъезде хостела на улице Марияс находится бездомный. Мужчина покидать помещение отказался.

По дороге на место событий сотрудники муниципальной полиции Риги рассказывают, что в последнее время в полицию звонят сами бездомные, так как хотят, чтобы их отвезли в приют.

Многие из них молоды - встречаются и те, кто родился в 1996 году.

Сотрудники полиции говорят, что один из них, которому немногим больше 20 лет, обитает в Болдерае в однокомнатной квартире с девятью людьми.

«Все началось со спайса», - говоря о втором молодом бездомном, добавил полицейский.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Кроме того, есть и бездомные, которые ни за что не хотят попадать в приют, они считают, что там грязно и можно подцепить блох.

Бездомный с травмированной ногой

Прибыли на место происшествия. Часы показывают, что сейчас десять минут одиннадцатого, выясняем дверной код, заходим. На месте событий виден мужчина, который лежит на первом этаже у ступеней.

Мужчина пахнет, с ним заговаривают, спрашивают, что произошло, почему не хочет уходить. Мужчина по-русски отвечает, что идти не может, недавно был в больнице и болит бедро, ноги. Одна нога, возможно, сломана.

Принимается решение вызвать скорую помощь. Пока ждем, стражи порядка рассказывают, что среди бездомных появилась тенденция пить косметическую жидкость - она дешевая, дешевле больших бутылок пива и нелегального спирта. У нее есть побочный эффект - часто после употребления жидкости отказывают ноги и не можешь идти. Бездомный, которому вызвали скорую, говорит, что такой напиток не употреблял.

Вскоре приезжает скорая помощь. Мужчину опрашивают, интересуются, что болит, как была получена травма. Мужчина нормально пояснить, что произошло, не может, но после осмотра его решают везти в больницу. Бездомного поднимают на ноги и медленно ведут в автомобиль неотложной помощи.

По дороге ему говорят, что нельзя брать с собой бутылку алкоголя, которая у него в кармане, он злится, но быстро успокаивается. Мужчину усаживают в скорую, а мы отправляемся дальше.

Патрулируя улицы Вецриги, полицейские указывают, что у бездомных «со стажем» совсем иная система ценностей. Главное - алкоголь.

Через какое-то время в Старой Риге, в месте, где движение машин запрещено, замечаем автомобиль с эстонскими номерами. Водителя останавливают и поясняют, что здесь ездить нельзя.

FOTO: Jānis Škapars/TVNET

Сотрудники полиции также указывают, что часто иностранные водители такие нарушения совершают случайно - едут, используя навигацию, где иногда пешеходные улицы указываются как те, по которым могут ездить и машины.

Громкая студенческая вечеринка в квартире

С приближением полуночи получаем вызов, что в одной из квартир по ул. Калькю проходит вечеринка. Слышны крики и громкая музыка.

По дороге на вызов стражи порядка говорят, что в Старой Риге часто квартиры арендуют иностранные студенты. Несмотря на то, что арендная плата высока, заплатить ее можно, если жить вместе.

О громкой вечеринке свидетельствует шум, который слышен снаружи. Дверь квартиры многоквартирного дома открывает молодая девушка, которая по-латышски не говорит, на вечеринке есть несколько человек, который громко себя ведут и употребляют алкоголь. На английском языке им поясняют, что в Латвии неприемлемо так громко вести себя, и за нарушение покоя можно получить штраф.

Один из подростков, заметно пьяный, говорит полицейским, что у него в стране таких ограничений нет, поэтому стражи порядка напоминают, что он не дома, а в Латвии, поэтому нужно соблюдать законы.

Молодые люди обещают, что будут вести себя потише, поэтому полицейские уходят.

Иностранные студенты не гнушатся дешевого алкоголя. Стражи порядка указывают, что студенты, приезжающие в Латвию, часто не выбирают дорогой алкоголь.

В частности, встречалась студентка, которая не чуралась и двухлитровок, содержимое которых употребляют не самые богатые люди. При этом подростки признали, что пиво в двухлитровых бутылках вкусное.

Во время поездки по Вецриге стражи порядка рассказали, что обычно больше всего вызовов - в 4 часа утра, когда употреблено уже много алкоголя.

Около часа ночи полиция получила вызов, что на ул. Калькю, по адресу, где уже были, вечеринка продолжается. Отправляемся туда. Делаем выводы, что стало тише, но шум есть, поэтому позвонили вызывавшему, чтобы принять заявление. Вызывавший указал, что шум мешает спать, более того, в квартире маленький ребенок.

Полицейские принимают заявление и звонят в квартиру, где шумят. Девушка открывает дверь и выражает удивление, указав, что они просто разговаривали. После долгих разговоров стражи порядка уходят. Полицейские указывают, что у них нет измерителя уровня шума, поэтому сложно бороться с людьми, которые не уважают желание соседей провести время в тишине.

Первый павший

В центре Старой Риги замечен молодой человек, который стоит на четвереньках, его тошнит. Полицейские останавливаются, чтобы выяснить, что произошло. Парень - студент и употреблял алкоголь, в этот раз так много, что уже не может сам перемещаться.

Пока стражи порядка выясняют, не нужна ли медицинская помощь, подходит другой парень, в его руках хотдоги. Он говорит, что подросток, который уже не может ходить, его друг и он поможет ему дойти до дома.

После проверки документов парней оставляют в порядке, однако указывают, что нужно вызвать такси и ехать домой.

Как рассказали полицейские, в работе им очень помогают камеры видеонаблюдения, размещенные по всему городу. Доступ к этому обеспечивается удаленно - за камерами можно следить с помощью планшета.

Кроме того, видео можно отмотать назад, что пригождается, если лицо настаивает на том, что нарушения не совершал. Обычно после просмотра видео возражений нет. Видеонаблюдение также помогает выяснить всех участников драки.

Ни обуви, ни телефона

Когда мы уже решили, что с совместным патрулированием стоит заканчивать, у торгового центра в Старой Риге замечаем парня, который неподвижно лежит, руки в карманах, нет одного ботинка. Полицейские будят парня.

Он просыпается и пытается найти свою обувь, которая валяется неподалеку. У мужчины спрашивают, ничего ли не пропало - обыскав карманы, он сообщает, что нет мобильного телефона.

Несмотря на то, что ему говорят о заявлении, он отказывается, мол, помощь ему не нужна.

Пьяный парень уходит.

Полицейские рассказывают, что в Вецриге одной из самых больших проблем являются несовершеннолетние, употребляющие алкоголь. В последнее время они особо не скрываются и при виде полиции остаются спокойными. Они могут использовать чужие документы, чтобы попасть в места, где торгуют алкоголем.

Слова о полученной информации об очевидно несовершеннолетних лицах с чужими документами по рации во время патрулирования были слышны многократно.