Глаз да глаз! Из окна выпал малыш 1,5 лет, другой проглотил батарейку

Вчера в Земгальском регионе, пока родители ненадолго отвлеклись, из окна второго этажа выпал ребенок неполных 1,5 лет, сообщила Служба неотложной медицинской помощи.

Ребенок доставлен в больницу с травмами головы и ног.

В свою очередь в Видземском регионе мальчик того же возраста вытащил из игрушки батарейку и проглотил ее. Мальчик в стабильном состоянии также доставлен в больницу.

Медики вчера также помогли шестикласснику в Курземском регионе, который компьютерным проводом задел кружку с горячим чаем и вылил его на себя. Ребенок доставлен в больницу с термическими ожогами живота и ног. До приезда медиков, родителе очень правильно оказали первую помощь сыну — прикладывая прохладную воду к местам ожога, чтобы уменьшить последствия полученной травмы.

Всего за прошедшие сутки Служба неотложной помощи получила 1207 вызовов, из которых 192 были связаны с травмами.