Иманта: молодая мать в сильном опьянении валялась с младенцем по земле

В субботу (21 апреля), около 18:00 сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о том, что в Иманте нетрезвая женщина лежит на земле - одной рукой толкает детскую коляску, а во второй держит открытую бутылку шампанского. На место выехал ближайший экипаж.

Прибывшие на место стражи порядка нашли женщину лежащей на земле вместе с младенцем и бутылкой.

Женщину поставили на ноги, малыша положили в коляску. На место вызвали Службу неотложной медицинской помощи, которые осмотрели младенца, и пришли к выводу, что в с госпитализации нет необходимости. За дочерью вызвали отца ребенка.

Алкометр показал степень опьянения молодой матери – 3,06 промилле. Составлен протокол за пребывание в той степени опьянения, которая унижает честь и достоинство человека. Также заведено административное дело о невыполнении родительских обязанностей.