На фабрике «Laima» в результате несчастного случая пострадал работник

На фабрике «Laima», входящей в группу «Orkla Confectionery&Snacks Latvija», сегодня произошел несчастный случай, в результате которого пострадал работник предприятия.

Как сообщили в «Orkla Confectionery & Snacks Latvija», около 13.45 в одном из цехов на ул. Миера, 22 произошел разрыв емкости для хранения глазури, в результате чего пострадал занимавшийся ее ремонтом работник.

Сразу же после происшествия были вызваны скорая помощь и ответственные службы, которые в настоящее время проводят расследование несчастного случая.

Пострадавшему была оказана неотложная медицинская помощь, а затем он госпитализирован.

Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, работник получил ожоги, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

В «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» сообщили, что предприятие окажет всю необходимую помощь пострадавшему и покроет все расходы на лечение.