В судах Латвии больше всего дел о кражах, около 20 в день

В прошлом году больше всего уголовных дел, которые рассматривались в судах, были дела о кражах и мошенничестве, свидетельствует статистика Судебной администрации.

По статье 180-й Уголовного закона (кража, мошенничество, присвоение в небольшом размере) в суде было рассмотрено 3083 дела, а по статье 175-й (кража) - 1829.

Таким образом, ежедневно латвийские суды рассматривали в среднем 20 дел о кражах, мошенничестве или присвоении.

Об управлении транспортным средством под воздействием алкоголя, наркотических, психотропных и других одурманивающих веществ в судах было рассмотрено 1400 дел, а об изготовлении, приобретении и реализации наркотиков - 1128 дел.

К лишению свободы (включая условное) - в прошлом году приговорено 5285 лиц, к принудительным работам - 4325, к штрафам - 203.