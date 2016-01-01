С наступление тепла растет детский травматизм. Специалисты указывают на безответственность родителей

Специалисты подчеркивают, что в основном травмы можно прогнозировать и предотвращать, если бы только родители обращали на это больше внимания, поэтому следует говорить об общей государственной политике в этой сфере. В первые теплые и солнечные выходные в начале апреля в Детскую клиническую больницу доставили 70 детей, которые получили травмы, Руководитель больницы Валтс Аболс говорит, что травматизм растет с наступлением теплой погоды, поэтому медики всегда с тревогой ждут лета. Хотя о детском травматизме много говорят, статистика не показывает улучшений. В прошлом году травмы получили 21 974 ребенка, что на 422 больше, чем в 2016 году.