За школой перевернулся квадроцикл: пьяная женщина не справилась с управлением

В субботу, 21 апреля, около 21 часа в центре Гавиезской волости произошло ДТП с квадроциклом и пострадал человек. Местные жители сообщили, что транспортным средством управляла женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но, по их словам, сами они не были очевидцами происшествия.
Представительница госполиции Сигне Штейнберга информировала, что в Гавиезе за школой перевернулся квадроцикл, которым управляла женщина, 1983 г.рожд., находившаяся под воздействием алкогольных напитков, и пострадал пассажир, которого доставили в больницу. Женщина задержана и заведено уголовное дело.