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За школой перевернулся квадроцикл: пьяная женщина не справилась с управлением

Liepajniekiem.lv
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В субботу, 21 апреля, около 21 часа в центре Гавиезской волости произошло ДТП с квадроциклом и пострадал человек. Местные жители сообщили, что транспортным средством управляла женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но, по их словам, сами они не были очевидцами происшествия.

Представительница госполиции Сигне Штейнберга информировала, что в Гавиезе за школой перевернулся квадроцикл, которым управляла женщина, 1983 г.рожд., находившаяся под воздействием алкогольных напитков, и пострадал пассажир, которого доставили в больницу. Женщина задержана и заведено уголовное дело.

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