За школой перевернулся квадроцикл: пьяная женщина не справилась с управлением

В субботу, 21 апреля, около 21 часа в центре Гавиезской волости произошло ДТП с квадроциклом и пострадал человек. Местные жители сообщили, что транспортным средством управляла женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но, по их словам, сами они не были очевидцами происшествия.