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Лиепая: Убегая от полиции, пьяный водитель врезался в стену дома

Русский TVNET/Degpunktā
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens/LETA

23 апреля около 23 часов во время полицейской погони некий пьяный водитель въехал в стену дома.

Как сообщает Госполиция, мужчина 1977 года рождения за рулем VW Passat Variant начал убегать от полиции, не реагируя на просьбу стражей порядка остановиться.

В результате погони пьяный и без прав водитель врезался в жилой дом, повредив забор и стену. Пострадала пассажирка VW Passat Variant, женщина 1956 года рождения.

Водитель отказался пройти проверку на алкоголь на месте ДТП и в больнице. Полиция завела дело.

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