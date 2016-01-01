Суд не санкционировал арест Спрудса; Госполиция оспорит решение

Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями оспорит решение суда Латгальского предместья Риги не применять арест в качестве меры пресечения в отношении бывшего администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса, который вместе с еще тремя задержанными подозревается в мошенничестве, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Симона Гравите.

Она указала, что мера пресечения, не связанная с лишением свободы, применена и к другим трем задержанным.

Напомним, суд Латгальского предместья Риги сегодня решил не применять арест в качестве меры пресечения в отношении бывшего администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса, который вместе с еще тремя задержанными подозревается в мошенничестве.

Как сообщалось, по подозрению в преступных деяниях во время процесса неплатежеспособности Госполиция задержала четырех человек, включая уже находящегося в статусе обвиняемого по другому уголовному делу Спрудса, свидетельствует поступившая в распоряжение агентства ЛЕТА информация.

В Госполиции агентству ЛЕТА, не называя имен, сообщили, что сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями в ходе процессуальных действий в рамках ранее начатого уголовного процесса о преступных деяниях, совершенных во время администрирования неплатежеспособного предприятия, в результате которых потерпевшим нанесен ущерб в крупном размере, 24 апреля задержали четырех человек, среди которых - бывшие и действующие администраторы неплатежеспособности и адвокаты.

В ходе 10 обысков изъяты документы, электронные носители данных и другие вещественные доказательства.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.

14 февраля 2018 года суд Видземского предместья Риги постановил освободить находившегося под арестом с июня 2017 года Спрудса из-под стражи под залог в 500 тысяч евро.

Спрудсу удалось за два дня собрать полмиллиона евро, он внес их в качестве залога и 16 февраля был освобожден из-под стражи и покинул Рижскую центральную тюрьму.

Прокуратура предъявила Спрудсу обвинение в вымогательстве и легализации незаконно нажитых средств. Своей вины он не признает.

По делу обвиняются еще пять лиц, в том числе финансист Йоренс Райтумс, которому инкриминируется вымогательство и легализация преступно нажитых средств, а также бывший администратор Илмар Крумс.

Латвийское телевидение ранее сообщило, что в числе других обвиняемых - предприниматели Мартиньш Крумс и Гунтар Слишанс, а также гражданин Ирландии Тимоти Келли.

В заявлении Госполиции о передаче дела в прокуратуру говорится, что в 2016 году, используя процесс ликвидации «Trasta komercbanka» в корыстных интересах, администраторы неплатежеспособности по предварительному сговору занимались вымогательством в составе организованной группы с еще четырьмя лицами.