В Рижском регионе за сутки «обчистили» 10 машин; полиция призывает к осторожности

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 11 краж из транспортных средств, 10 из которых произошли в Рижском регионе, а одна - в Земгале, сообщает агентство ЛЕТА.

Тенденция показывает, что чаще всего из машин воруют в микрорайонах Риги с большой плотностью жителей. Кражи совершаются как из автомобилей, припаркованных во дворах, так и на подземных стоянках многоквартирных домов.

Злоумышленники обычно высматривают через окно, нет ли в салоне чего ценного.

Очень часто оставленные в автомобилях сумки, пакеты, компьютеры и другие предметы служат стимулом выбить стекло или взломать двери, чтобы совершить преступление.

Кроме того, из автомобилей крадут детали и встроенную технику - автомагнитолы, зеркала, блоки управления, бамперы и т.д.

Чтобы не стать жертвой воров, Госполиция призывает жителей не оставлять в салонах машин личные вещи. Кроме того, желательно дополнительно укрепить детали машины и пометить их, чтобы в случае кражи стражам порядка было легче их идентифицировать.

О подозрительных личностях, крутящихся возле припаркованных машин, просят круглосуточно сообщать по номеру 110.