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В Бауске эвакуирована школа: на стадионе нашли снаряд

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: Lita Krone / LETA

Сегодня утром на стадионе 2-й Баускской средней школы во время строительных работ найден взрывоопасный предмет. Школьники и персонал школа эвакуированы.

Госполиция получила сообщение о найденном военном снаряде в 8.15. Как сообщила представитель полиции Иева Сиетниеце, из образовательного учреждения эвакуированы все школьники и преподаватели, место происшествия ограничено.

В самоуправлении Бауски сообщили, что для движения закрыты и соседние улицы. В настоящее время на месте происшествия ждут прибытия саперов.

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