В Пардаугаве пьяный мужчина без прав перевозил детей; мать была в курсе

В четверг, 26 апреля, вскоре после 21 часа сотрудники муниципальной полиции Риги получили вызов на ул. Робежу в Пардаугаве, где местный житель посчитал, что за рулем «Honda Civic» находится водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Принимая во внимание, что вызвавший стражей порядка человек назвал номерной знак автомобиля, еще по дороге полицейские выяснили, что у транспортного средств нет техосмотра и страховки OCTA.

На месте происшествия названного автомобиля уже не было, но через несколько минут во время патрулирования стражи порядка заметили разыскиваемую машину и остановили ее.

Водитель сразу же заявил полицейским, что у него нет ни документов на машину, ни водительских прав, так как он не оплатил штраф. Кроме того, в машине находились трое детей.

От водителя чувствовался сильный запах алкоголя, поэтому было принято решение вызвать сотрудников дорожной полиции. Быстро приехала и мать детей, которая заявила, что у гражданского мужа нет прав и он пьян, однако поверила в его способность управлять машиной и доверила перевозку детей.

Констатировано, что в организме водителя находилось 1,25 промилле алкоголя.