Украденный из дома подозреваемого в коррупции Римшевича сейф найден в лесу

Госполиция нашла в лесу украденный в феврале из дома подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича в Лангстини сейф весом около 200 кг.

Об этом агентству ЛETA сообщил адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш. Представитель Госполиции Элина Спрудзане не подтвердила агентству ЛETA эту информацию, сославшись на то, что во время досудебного расследования дополнительная информация в его интересах не разглашается.

Как сообщалось, в ночь на 24 февраля был ограблен дом Римшевича. Его адвокат Саулведис Варпиньш сообщил агентству ЛЕТА, что ночью грабители проникли в частный дом Римшевича в Лангстини, учинили разгром и похитили «важные вещи». «Ситуация свидетельствует о том, что это было заранее спланированная и профессионально организованная операция», - заявил адвокат.

Римшевича в доме в момент ограбления не было. Что именно похищено, адвокат не уточнил, сославшись на то, что ведется расследование.

Представитель Госполиции Сигита Пилдава подтвердила, что полиция получила сообщение об ограблении 23 февраля в 23.49. Прибыв на место происшествия, полиция установила факт проникновения в дом и кражи имущества. Начат уголовный процесс.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) расследует уголовный процесс о взяточничестве, по которому подозревается Римшевич. Президент Банка Латвии обвинения отрицает. Также он заявил, что не намерен покидать свой пост.

Римшевич подозревается по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона о требовании и принятии взятки в крупном размере - не менее 100 000 евро.

БПБК заявило, что уголовное дело не связано с кредитными учреждениями, которые в настоящее время работают в Латвии, как и с заявлением Минфина о «ABLV Bank» и деятельностью банка «Norvik». По неофициальной информации, дело может быть связано с «Trasta komercbankа», но ни БПБК, ни Римшевич этого не подтверждают.