По дороге на работу сотрудник полиции поймал нарушителя

Вечером 25 апреля сотрудник Рижской муниципальной полиции, отправляясь на работу, заметил в своем подъезде подростка, который светлым маркером разрисовывал балкон общего пользования. Полицейский юношу остановил и вызвал коллег из Латгальского управления РМП для дальнейших процедурных шагов.

Подростка передали соответствующему управлению, в ходе проверки выяснилось, что ему всего 15 лет.

Отвечая на вопрос о мотивах его действий, юноша сказал, что пришел на встречу с другом, который живет в этом доме. Ожидая его, решил разрисовать один из балконов.

По факту составлен протокол об административном правонарушении, за которое предусмотрен штраф до 142 евро.

Однако в большинстве случаев, если нарушитель несовершеннолетний, к нему применяют воспитательные меры – ему следует привести в порядок стену, которую он разрисовал.