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Открытые окна и бассейны у дома: в Риге снова выпал ребенок, другой чуть не утонул

TVNET/LETA
Фото: Ieva Leiniša / LETA

В субботу, 28 апреля, из окна второго этажа выпал двухлетний ребенок, рассказали в Службе неотложной помощи.

Ребенок был доставлен в больницу с тяжелыми травмами нескольких частей тела.

Также вчера в Риге пострадал и полуторагодовалый ребенок, упавший в бассейн у дома. Взрослые вовремя заметили происходящее и вытащили ребенка из воды. Ребенок также доставлен в больницу.

С приближением теплой погоды медики призывают родителей быть вдвойне внимательными, в том числе проветривая помещения.

Также медики призывают родителей к бдительности на прогулках у водоемов и возле дома у бассейнов. Несчастье может произойти за доли секунды, напоминают спасатели.

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