Полиция ищет без вести пропавшую женщину 1959 года рождения

Лудзенский участок Госполиции ищет пропавшую без вести Аниту Цертуку 1959 года рождения.

Женщина вышла из своего места жительства в поселке Вецпирагова Карсавского края 27 апреля в 12:00 и ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы женщины: рост 155 см, среднее телосложение, короткие седые волосы. Она была одета в вязаную жилетку коричневого цвета, коричневую майку, черные спортивные штаны и черные туфли.

Возможно, она отправилась в Кулдигу.

Если кому-либо известна информация о пропавшей, полиция просит сообщать по телефону 27894783 или 110.