"Ты обошелся с маленькой девочкой чудовищно»: в Великобритании вынесен приговор латвийцу

Гражданин Латвии Артур Козловскис в пятницу в Великобритании был осужден на 5 лет после того, как признал вину в нападении сексуального характера на 10-летнюю девочку, сообщает «The Guardian». 23-летний мужчина утверждает, что в тот момент был под «спайсом» и происходящее не помнит, однако свою вину признает.

10 февраля девочка шла вдоль водоема в Манчестере, когда Козловскис напал и потащил ее в сторону, закрывая рукой рот, затем последовали действия сексуального характера. Он утверждает, что ничего не помнит, однако произошедшее «открыло ему глаза» на влияние наркотика. Девочка сумела сбежать и обратилась за помощью к прохожему. ЧП зафиксировали видеокамеры, преступника задержали спустя 2 часа после нападения.

«Это кошмар каждого родителя, - заявил на заседании судья Вильямс Дейвис, - В результате твоих действий девочка очень страдала и продолжает страдать. У тебя была стабильная жизнь, семья, работа. В твоей жизни не было ничего такого, чтобы «сбить тебя», исключая употребление наркотиков. Но ты обошелся с маленькой девочкой чудовищно».