В суд передано дело о жестком убийстве подростка на Лиго

Прокуратура передала Резекненскому суду уголовное дело, в рамках которого женщина обвиняется в убийстве несовершеннолетней во время празднования Лиго, сообщает агентство ЛЕТА.

Обвиняемая женщина на почве ревности намеренно ударила несовершеннолетнюю ножом в грудь, в результате чего та упала на землю и умерла.

Преступление было совершено во дворе дома, где семья в кругу знакомых отмечала Лиго. Обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения и использовала обстоятельство, что все остальные находившиеся во дворе люди были сильно пьяны и заснули.

В целью скрыть обстоятельства преступления обвиняемая спрятала нож, а также обвинила в произошедшем мужчину, который в тот момент спал.

Максимальный срок за такое преступление - пожизненное наказание.