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Покурить важнее, чем ездить: любитель травки обменял BMW на марихуану

TVNET/LETA
иллюстративное фото | Фото: Jānis Škapars/TVNET

Видземский окружной суд присудил мужчине 150 часов исправительных работ за то, что он обменял свой автомобиль марки BMW на 49 граммов марихуаны для личного пользования.

Обвиняемый в прошлом году в Паргауйском крае приобрел 48,6 граммов марихуаны у лица, уголовный процесс против которого возбужден в отдельном деле. Наркоторговцу мужчина отдал свой BMW318.

Мужчина забрал наркотики домой, где хранил их и употреблял до тех пор, пока полиция не произвела обыск.

Суд присудил обвиняемому 150 часов принудительных работ и пробационный контроль на один год.

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