Покурить важнее, чем ездить: любитель травки обменял BMW на марихуану

Видземский окружной суд присудил мужчине 150 часов исправительных работ за то, что он обменял свой автомобиль марки BMW на 49 граммов марихуаны для личного пользования.

Обвиняемый в прошлом году в Паргауйском крае приобрел 48,6 граммов марихуаны у лица, уголовный процесс против которого возбужден в отдельном деле. Наркоторговцу мужчина отдал свой BMW318.

Мужчина забрал наркотики домой, где хранил их и употреблял до тех пор, пока полиция не произвела обыск.

Суд присудил обвиняемому 150 часов принудительных работ и пробационный контроль на один год.