В Риге прохожая нашла объявленного в розыск мальчика

1 мая вскоре после 15 часов сотрудники центрального управления муниципальной полиции Риги получили информацию от женщины, которая недалеко от торгового центра «Galerija Centrs» заметила мальчика, объявленного в розыск. На место происшествия был отправлен ближайший экипаж муниципальной полиции Риги.

На месте происшествия стражи порядка встретили вызвавшую их женщину и мальчика. Женщина пояснила, что найденный ребенок - друг ее сына, который два дня назад сбежал из дома. После проверки персональных данных ребенка информация подтвердилась.

Мальчика передали Госполиции для выполнения дальнейших процессуальных действий.