За незаконное пересечение границы задержаны десять граждан Вьетнама

За незаконное пересечение границы Латвии в Алуксненском крае задержаны десять граждан Вьетнама, сообщает Государственная пограничная охрана.

Вместе с российскими коллегами латвийские пограничники провели операцию в Педедзской волости, задержав десять мужчин, которые пересекли границу между Латвией и Россией.

В соответствии с межгосударственным договором они переданы российским пограничникам.

В этом году за незаконное пересечение границы Латвии задержано 45 граждан третьих стран, в том числе 43 гражданина Вьетнама.