В Риге пьяный водитель без прав врезался в полицейский автомобиль

В четверг, 29 апреля, сотрудники зиемельского управления муниципальной полиции Риги везли с Кундзиньсалы в отделение чрезмерно пьяного мужчину, который заснул на улице, однако недалеко от пункта назначения в полицейский микроавтобус врезался автомобиль «Mercedes-Benz». Столкновение произошло в результате того, что водитель «Мерседеса», выполняя поворот, выехал на встречную полосу.

Стражи порядка отмечают, что скорость не была большой, поэтому столкновение было не очень сильным.

На место происшествия незамедлительно вызвали медиков и дорожную полицию.

Во время разговора с водителем «Mercedes-Benz» полицейские выяснили, что у мужчины нет водительских прав. Кроме того, от него ощущался сильный запах алкоголя, хотя он и рассказал, что выпил всего «два пива».

После выяснения всех обстоятельств ДТП и осмотра медиков полицейские все-таки доставили мужчину с Кундзиньсалы домой, в свою очередь 38-летний виновник аварии был задержан.

Оказалось, что выпил он далеко не «два пива» - в его выдохе было констатировано 2,53 промилле алкоголя.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без прав грозит уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до одного года и запрета на получение водительских прав сроком до пяти лет. Однако в этом случае один из полицейских почувствовал боли в спине, поэтому отправился в больницу. Если окажется, что страж порядка во время столкновения получил травму, то последствия для пьяного водителя могут быть еще печальнее.