В Кенгарагсе задержан мужчина с 1,7 млн нелегальных сигарет

На прошлой неделе Госполиция в рижском микрорайоне Кенгарагс задержала мужчину, в микроавтобусе которого хранилось значительное количество нелегальных сигарет - 1,7 миллиона. Начат уголовный процесс, к подозреваемому применена мера пресечения - арест.

Так, сотрудники отделения Криминальной полиции участка Кенгарагс управления Госполиции Рижского региона напали на след мужчины, который был связан с незаконным оборотом акцизных товаров.

26 апреля в 9:30 полицейские встретили этого мужчину у его микроавтобуса. В распоряжении стражей порядка имелась информация, что в транспортном средстве находятся нелегальные сигареты, в связи с чем был произведен обыск. Во время него из автомобиля вытащили 174 коробки, в которых находилось 1 700 040 сигарет без латвийских акцизных марок.

Мужчина, ранее уже попадавший в после зрения полиции за нарушения, связанные с незаконным оборотом акцизных товаров, был задержан.

Начат уголовный процесс. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.

К задержанному применена мера пресечения в виде ареста.

Изъятые сигареты переданы на уничтожение Службе госдоходов.