Сколько заплатит турист за надругательство над флагом Латвии?

В ночь на 2 мая незадолго до 3:00 часов сотрудники Центрального управления Рижской муниципальной полиции во время патрулирования заметили троицу мужчин, несущую флаг Латвии вместе со всем флагштоком. Полицейские остановили мужчин с вопросом, откуда флаг? Выяснилось, что троица - иностранцы из Португалии, Словении и Хорватии. Туристы утверждали, что флаг валялся на обочине.

Сотрудники правопорядка связались с коллегами из центра видеонаблюдений, которые по записям на камерах констатировали, что флаг вытащил один из задержанных мужчин.

После просмотра видео нарушитель сознался в содеянном и пояснил, что никоим образом не хотел проявить неуважение к Латвийскому государству. Туристов доставили на место нарушения, где они вернули флаг на место.

Туристу составлен протокол административного нарушения о проявленном неуважении к флагу Латвии и выписан штраф в размере 150 евро.